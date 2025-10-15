In auto dalla Svizzera con 45 chili di droga | arrestato al valico di Brogeda
Era nervoso, non sapeva rispondere a domande banali sulla provenienza e sulla meta del suo viaggio. Così i finanzieri in servizio al valico di Brogeda hanno deciso di approfondire i controlli su quell’uomo — un cittadino ucraino che viaggiava da solo a bordo di un’auto con targa tedesca appena. 🔗 Leggi su Quicomo.it
