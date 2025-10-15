Nuova udienza ieri mattina in Corte d’assise a Busto Arsizio del processo per l’omicidio di Andrea Bossi (nella foto), il giovane ucciso nella sua abitazione a Cairate il 26 gennaio 2024, imputati Douglas Carolo e Michele Caglioni che, ascoltati in aula il 30 settembre, si sono accusati a vicenda del delitto. Ieri tra i testimoni un compagno di cella di Caglioni, che ha riferito dei contatti che il giovane avrebbe avuto con Carolo anche in carcere. Ha parlato anche di minacce che Caglioni gli aveva detto di aver ricevuto da Carolo dopo l’omicidio, rivolte a lui e ai suoi familiari. Chiamati a testimoniare anche i genitori di Caglioni: il padre ha confermato che il figlio, dopo l’arresto, aveva spiegato loro di non aver parlato per paura di Carolo, temeva potesse far del male a lui e ai suoi familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In aula i genitori di Caglioni:: "Aveva paura"