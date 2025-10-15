In arrivo un difensore Recanatese tra mercato e malumori in società

Recanatese senza pace: dopo Re e Ghio, solo per citare gli ultimi, anche per Pier Biagio Carano si prospetta un lungo stop in quanto sembra avere un problema al collaterale. Il centrocampista del 2005, uscito malconcio poco prima dell’intervallo della gara con l’Ostiamare, ha subito un infortunio la cui entità è ancora da stabilire con esattezza ma pare che non si tratti di questione di poche settimane. Ricordiamo che il ragazzo è cresciuto nel vivaio dell’Ascoli dove ha fatto tutta la trafila sino alla Primavera per approdare poi nella stagione scorsa al Castelfidardo dove, per la verità, è stato impiegato da Giuliodori con il contagocce, partendo da titolare nella sola ed inutile gara conclusiva contro la Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

