In arrivo un difensore Recanatese tra mercato e malumori in società
Recanatese senza pace: dopo Re e Ghio, solo per citare gli ultimi, anche per Pier Biagio Carano si prospetta un lungo stop in quanto sembra avere un problema al collaterale. Il centrocampista del 2005, uscito malconcio poco prima dell’intervallo della gara con l’Ostiamare, ha subito un infortunio la cui entità è ancora da stabilire con esattezza ma pare che non si tratti di questione di poche settimane. Ricordiamo che il ragazzo è cresciuto nel vivaio dell’Ascoli dove ha fatto tutta la trafila sino alla Primavera per approdare poi nella stagione scorsa al Castelfidardo dove, per la verità, è stato impiegato da Giuliodori con il contagocce, partendo da titolare nella sola ed inutile gara conclusiva contro la Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Polisportiva Nicosia comunica l’arrivo di Franco Ezequiel García Bentivenga, difensore spagnolo classe 2001, proveniente dal CD Almoradí . Bienvenido Franco! #PolisportivaNicosia #EssereNicosia - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo un difensore. Recanatese, tra mercato e malumori in società - Recanatese senza pace: dopo Re e Ghio, solo per citare gli ultimi, anche per Pier Biagio Carano si prospetta un lungo stop in quanto sembra avere un problema al collaterale. Lo riporta sport.quotidiano.net
Recanatese tra infortuni, mercato da ragionare e un aggregato - Il DT Josè Cianni è consapevole che per ben figurare nel torneo la rosa andrà un po' migliorata e con i proble ... youtvrs.it scrive
Recanatese, aria di vigilia in vista della gara di Ancona. Oggi la risonanza per Ghio - Si respira la classica atmosfera di vigilia in casa Recanatese e non solo perché incombe il derby di Ancona, con tutto quello che comporta. msn.com scrive