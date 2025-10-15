In arrivo 22 milioni di euro per portare la fibra in 249 comuni abruzzesi
Grazie all'accordo firmato con il ministero delle imprese e del made in Italy l'Abruzzo è la prima regione d'Italia che avrà a disposizione 22 milioni di euro per portare la fibra ottica veloce in 249 comuni. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Mario Quaglieri che ha parlato di un risultato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
