In arrivo 22 milioni di euro per portare la fibra in 249 comuni abruzzesi

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie all'accordo firmato con il ministero delle imprese e del made in Italy l'Abruzzo è la prima regione d'Italia che avrà a disposizione 22 milioni di euro per portare la fibra ottica veloce in 249 comuni. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Mario Quaglieri che ha parlato di un risultato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

arrivo 22 milioni euroIncentivi auto elettriche, slitta il click day? No, ecco la vera data: 22 ottobre - In arrivo fino a 11mila euro per i cittadini e 20mila per le imprese. Segnala energiaoltre.it

arrivo 22 milioni euroIncentivi auto elettriche, click day il 22 ottobre: fino a 11mila euro a fondo perduto per i privati - Per le microimprese il tetto del bonus si alza a 20mila euro. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivo 22 Milioni Euro