In Abruzzo il 35% delle aziende agricole è guidato da donne

In Abruzzo una lavoratrice agricola su tre è donna: le imprese agricole femminili sono infatti 15.545, pari al 35% del totale. Lo rende noto, in occasione della Giornata internazionale delle Donne rurali, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo decisivo delle donne nello sviluppo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti simili trattati di recente

Pronti per Cantine Aperte a San Martino Presto calendario con le aziende partecipanti #cantineaperte #sanmartino #abruzzo #italia #italy #wine #winelover #winelovers - facebook.com Vai su Facebook

10 aziende, 10 storie d’impresa Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è un network strategico di imprese: un luogo di incontro, confronto e crescita condivisa. Per valorizzare le eccellenze del nostro territorio, ogni settimana accendiamo i riflettori su alcune - X Vai su X

Il 35% delle aziende agricole abruzzesi è guidato da donne, Cia e Donne in Campo chiedono maggiore sostegno - Nella Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo decisivo delle donne nello sviluppo agricolo e nella sicurezza alimentare, Cia – Agricoltori It ... Come scrive chietitoday.it

Dal 13 febbraio domande 'bando recinzioni' per aziende agricole - 00 del 3 marzo 2025 sarà possibile presentare la domanda di sostegno per il bando SRD04 "recinzioni" da parte delle aziende agricole ... Riporta ansa.it