Imprese pubblicato l' avviso Sicilia efficiente | Ecco 89 milioni per chi investe in risparmio energetico
“Sostenere la transizione energetica delle imprese siciliane non è solo una scelta ambientale, ma un investimento strategico per la competitività del nostro tessuto produttivo”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, presentando l’avviso pubblico “Sicilia efficiente: meno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
