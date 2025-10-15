Imprese | Ferretti Ibc ‘incontro tra filiera e istituzioni ottimo per favorire competitività pmi’

“Abbiamo presentato un documento che contiene differenziazioni che possono essere messe a disposizione delle aziende associate. Ma questa collaborazione parte dal carrello anti inflazione di circa un anno fa, che ci ha dato la possibilità di interloquire con le istituzioni e di vedere che l’incontro tra filiera e governo può darci delle ottime possibilità”. A . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

