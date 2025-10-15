Imprese contributi per partecipare a fiere | come presentare domanda
“Le imprese irpine che intendono promuovere la propria attività e cercare nuovi clienti e mercati per prodotti e servizi hanno la possibilità di accedere a contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche o rispondere ai bandi per l’accesso agli stand istituzionali della Camera di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#CONTRIBUTI #BandoCamerale #Credito Micro, piccole e medie imprese bresciane Sostenere gli investimenti per l'acquisto di beni strumentali e supplire alla carenza di liquidità, favorendo l'accesso al credito Maggiori info ? https://bs.camcom.it/ba - facebook.com Vai su Facebook
Fondi pubblici solo al 5% delle imprese italiane • Per 19 imprese su 20 ottenere contributi pubblici disponibili a livello europeo, nazionale e regionale resta un miraggio: informazioni troppo frammentate. - X Vai su X
Bonus Fiere PMI 2025: requisiti, spese ammissibili e come presentare domanda - I requisiti, le spese ammissibili e le modalità di accesso al contributo. Come scrive newsmondo.it
Regione Lazio investe 10 milioni di euro in PMI del territorio che guardano all’estero - Possono usufruire del voucher tutte le PMI iscritte al Registro delle imprese italiano e con almeno una sede operativa nel Lazio. startupitalia.eu scrive
Regione Lazio: Voucher Internazionalizzazione PMI 2026 da 10 milioni - L’iniziativa, rivolta alle piccole e medie imprese del territorio, mira a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese laziali, favorendo la loro partecipazione a Fiere Internaz ... Scrive msn.com