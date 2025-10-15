Imprenditore antimafia indagato per truffa su bonus edilizi

Al costruttore la Guardia di Finanza ha notificato un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3milioni e 500mila euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Imprenditore “antimafia” indagato per truffa su bonus edilizi

