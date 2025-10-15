Impossibile prenotare una visita specialistica sanitaria a Parma | perché?
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Vignali interroga la giunta dopo aver constatato personalmente l'impossibilità di effettuare una prenotazione per una visita specialistica presso il CUP di Parma, dal momento che non risultava alcuna disponibilità nemmeno in un arco temporale di anni.Vignali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Oculistica, attesa infinita. Impossibile prenotare - Per effettuare una visita programmabile bisogna attendere il prossimo anno. Scrive lanazione.it
Visita medica impossibile da prenotare. Presentato un esposto ai carabinieri - Pistoia, 19 maggio 2025 – Due mesi di tentativi a vuoto, per cercare semplicemente di applicare una prescrizione medica. Come scrive lanazione.it