Impianto crematorio affidato il monitoraggio
Impianto di cremazione al cimitero di Tavernelle: mentre il Comitato ‘Aria Nostra’ attende l’esito dell’analisi del quesito referendario presentato in comune la settimana scorsa, l’amministrazione comunale va avanti nel progetto. E lo fa anche sotto il profilo della salvaguardia ambientale, come annunciato nei mesi scorsi dallo stesso sindaco, Daniele Silvetti. Nei giorni scorsi è stato affidato, con la formula dell’accordo quadro, il servizio di monitoraggio ambientale, prima e dopo l’entrata in funzione dell’impianto. La durata sarà triennale e il servizio è stato affidato a un’impresa di Osimo per un valore a base d’asta di 20mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
