Immobile sul sequestro nell' academy | Addolorato tolto sport ai bambini

Ha affidato ai social il suo rammarico Ciro Immobile commentando la notizia del sequestro avvenuto all'interno della sua academy a Torre del Greco. "Ho appreso con grande rammarico della notizia del sequestro dell'impianto sportivo che porta il mio nome. II fatto - ha scritto su Instagram. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

