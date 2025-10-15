Matera e i suoi Sassi sono tornati a brulicare di cineprese e curiosi: la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è finalmente realtà. Dopo quattro capitoli di casi appassionanti e scorci lucani indimenticabili, l’amatissima fiction Rai si prepara al gran finale. A Matera, in queste settimane, si gira l’ultima stagione della serie, con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Imma Tataranni 5: riprese in Basilicata e uscita dell’ultima stagione su Rai1