Ilicic sulla moglie | Leggevo cose assurde Ecco cosa mi ha dato fastidio

L'ex talento dell'Atalanta Josip Ilicic, intervistato in esclusiva da La Gazzetta, è tornato a parlare della sua carriera. Tra alti e bassi, tra depressione e gol decisivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ilicic sulla moglie: "Leggevo cose assurde. Ecco cosa mi ha dato fastidio..."

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Ma come si può pensare?" Ilicic commenta per la prima volta le voci cattive e infamanti sul tradimento della moglie come causa della sua depressione - facebook.com Vai su Facebook

Ilicic: “Ero al top, poi quei 42 giorni da solo mi hanno fatto stare male. Su mia moglie tante falsità” - BergamoNews - X Vai su X

Ilicic: “Si può pensare che avrei trovato mia moglie con un altro? Si è presa insulti incredibili” - Josip Ilicic commenta per la prima volta le voci cattive sul tradimento della moglie come causa scatenante della sua depressione: "Mi addoloravano ... Si legge su fanpage.it

Ilicic racconta tutto: "Così mi sono ammalato. Le voci false sui tradimenti di mia moglie, ha ricevuto insulti incredibili" - Le parole del 37enne calciatore ex Atalanta, Palermo e Fiorentina, ripartito dal campionato sloveno dopo anni complicati scegliendo di lasciare i principali palcoscenici continentali ... Scrive today.it

Ilicic: «Pensavo che non mi sarei più ripreso. Mi hanno offerto soldi per raccontare tutto, ma certe cose restano mie» - Un talento cristallino, quello di Josip Ilicic, spesso frenato da gravi problemi extra- Si legge su ilnapolista.it