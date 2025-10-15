Ilicic | Senza il Covid l' Atalanta sarebbe arrivata in finale di Champions

L'ex talento nerazzurro non ha dubbi. A La Gazzetta è ritornato a parlare del match di Champions League vinto dall'Atalanta 4-3 sul Valencia. Partita che passerà alla storia grazie al poker di Ilicic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ilicic: "Senza il Covid l'Atalanta sarebbe arrivata in finale di Champions"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ilicic: «Senza il Covid con l'Atalanta saremmo arrivati in finale di Champions. Ci è mancato un trofeo» - X Vai su X

"Se non fosse arrivato il Covid e la depressione, chissà cosa sarebbe stato oggi Josip Ilicic" è una frase che gli amanti del calcio ripetono costantemente quando si parla del fuoriclasse sloveno Ilicic una risposta a questa domanda non sa darsela, ma è cer - facebook.com Vai su Facebook

Ilicic: "Senza Covid, avrei portato l'Atalanta in finale di Champions" - Josip Ilicic, ex giocatore di Palermo, Fiorentina e Atalanta, ora al Koper (Slovenia), ha ripercorso i momenti piu importanti della sua carriera in ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Atalanta, l’ex Ilicic: “Senza Covid eravamo in finale di Champions” - Josip Ilicic ha ripercorso gli anni in Italia, in particolare all'Atalanta, dove ha scritto la storia dei bergamaschi di Gasperini ... Si legge su europacalcio.it

STORIA Josip Ilicic: “Atalanta, stavamo cambiando la storia. Poi il Covid e la depressione” - Josip Ilicic si racconta senza filtri, tra pause e silenzi, rivelando il periodo più oscuro della sua vita sportiva e personale ... Riporta statoquotidiano.it