Non si placa la scia di polemiche intorno a Ilaria Salis, tornata al centro del dibattito politico dopo un nuovo post sui social. L’eurodeputata di Avs, reduce dalle settimane in cui è stata confermata la sua immunità parlamentare, ha condiviso un’immagine che ha subito fatto discutere, prendendo di mira la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La foto, accompagnata dalla scritta ironica “Ciao povery”, mostra la premier sorridente mentre suona un campanellino. Un’immagine che la Salis ha pubblicato per denunciare, a suo dire, la drammatica condizione di povertà in cui versano milioni di italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ilaria Salis, nuova bufera per la foto contro Giorgia Meloni: “Ciao povery” scatena le polemiche

