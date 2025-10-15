Il Wwf lancia l’allarme | la crisi climatica stravolge l’agricoltura italiana e fa crescere i prezzi dei prodotti locali
La crisi climatica sta cambiando profondamente l’agricoltura italiana, rendendo i prodotti locali sempre meno disponibili e sempre più costosi. In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il Wwf Italia ha diffuso un allarme nell’ambito della campagna Our Future, sottolineando come gli effetti del cambiamento climatico siano ormai strutturali e non più episodici. Il 2025 ha confermato un trend allarmante: la temperatura media nazionale dei primi tre mesi ha registrato un’anomalia di +1,67°C rispetto alla media, mentre luglio e agosto sono stati tra i mesi più caldi mai registrati in Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
