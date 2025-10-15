Il viavai sospetto nel bagno dei maschi a scuola la scoperta shock di una prof | nel wc c’era un coltello di 20 cm Il caso a Napoli dopo il 15enne ferito – La foto
Troppo viavai nel bagno dei maschi della scuola e, quando una professoressa decide di capire cosa sta succedendo, scopre un coltello di quasi venti centimetri nascosto nella cassetta del water. Succede nel plesso Carafa dell’Istituto Comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini, nel Rione San Gaetano a Miano, periferia nord di Napoli. Secondo quanto ricostruito finora, la docente della scuola secondaria di primo grado si è insospettita nella mattinata di ieri 14 ottobre per il continuo andirivieni di studenti nel bagno riservato ai maschi. Una situazione anomala, abbastanza da spingerla a intervenire di persona e verificare cosa stesse accadendo. 🔗 Leggi su Open.online
