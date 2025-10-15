Il viaggio diventa terapia medica

Lidentita.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stoccolma. Niente pillole, niente ricette mediche classiche: da oggi i medici svedesi possono prescrivere un viaggio in Svezia come misura di salute. Una idea che sembra uscita da un sogno, ma che viene commercializzata con dati scientifici e un pizzico di ironia e spensieratezza: è la “Swedish Prescription”. La prima campagna al mondo che invita . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

