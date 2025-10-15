Il vento di Trump sold out l’incontro con Giorgia Serughetti al Qoelet

Bergamo. È sold out l’incontro con Giorgia Serughetti, ricercatrice in Filosofia politica all’Università di Milano-Bicocca, per l’appuntamento “Il vento di Trump” all’interno di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo, giovedì 16 ottobre alle 20.45 al cineteatro Qoelet, a Bergamo. “L’ascesa di Donald Trump, così come altri esponenti della destra radicale nel mondo, intercetta le insicurezze e lo smarrimento di una parte degli USA, soprattutto delle aree rurali descritte dall’attuale vicepresidente JD Vance nel suo libro Elegia americana (2016) – esordisce Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

