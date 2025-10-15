Il venerdì nero dei rifiuti nel Palermitano in 3 mila incroceranno le braccia | previsti disagi nella raccolta

Sarà un venerdì nero sul fronte rifiuti nella giornata del prossimo 17 ottobre. In tutta Italia è previsto infatti uno sciopero nazionale di igiene ambientale che, a Palermo, vedrà un sit in davanti alla Prefettura, in via Cavour, a partire dalle ore 9. Lavoratrici e lavoratori del settore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it