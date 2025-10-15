Il venerdì nero dei rifiuti nel Palermitano in 3 mila incroceranno le braccia | previsti disagi nella raccolta
Sarà un venerdì nero sul fronte rifiuti nella giornata del prossimo 17 ottobre. In tutta Italia è previsto infatti uno sciopero nazionale di igiene ambientale che, a Palermo, vedrà un sit in davanti alla Prefettura, in via Cavour, a partire dalle ore 9. Lavoratrici e lavoratori del settore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Avviso Meteo: Venerdì 17 nero, pesante ondata di maltempo! Ecco le Regioni a rischio Alluvioni - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì nero per i trasporti a Roma. Lo sciopero e gli orari, le linee sospese e i mezzi garantiti: https://startupitalia.eu/economy/lavoro/sciopero-roma-bus-atac-venerdi-9-ottobre/… - X Vai su X
RIFIUTI: ANCORA ROGHI NEL PALERMITANO, DECINE GLI INTERVENTI - Sono state decine gli interventi dei Vigili del Fuoco chiamati a spegnere le fiamme a Termini Imerese, Bagheria, ... Secondo ilsecoloxix.it
IL VIDEO/ Incendio di rifiuti fra Licola e Varcaturo, fumo nero - Le fiamme si sono poi sviluppate, estendendosi nell'area circostante con una lunga colonna di fumo nero ben ... Si legge su rainews.it