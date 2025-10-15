Il valico di Rafah tra Egitto e Gaza sarà aperto nei prossimi giorni e sotto la supervisione dell’Ue Lo scontro sui corpi degli ostaggi trattenuti da Hamas

Secondo fonti del Times of Israel, l’apertura del valico di Rafah è prevista per domani o domenica, sotto la supervisione della Missione di assistenza alle frontiere dell’Unione europea. Sarà aperto sia alle persone che ai veicoli. Il provvedimento della chiusura fu adottato dopo che Hamas aveva consegnato solo quattro salme dei 28 ostaggi morti dopo il 7 ottobre. Ieri Hamas aveva restituito altri quattro cadaveri. Cosa è la missione Eubam. La missione di assistenza alle frontiere dell’Unione Europea (Eubam) arriverà a Rafah domani per tutti gli adempimenti necessari a consentire la riapertura del valico, che dovrebbe slittare a non prima di domenica o lunedì. 🔗 Leggi su Open.online