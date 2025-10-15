Il valico di Rafah tra Egitto e Gaza sarà aperto nei prossimi giorni e sotto la supervisione dell’Ue Lo scontro sui corpi degli ostaggi trattenuti da Hamas

Open.online | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti del Times of Israel, l’apertura del valico di Rafah è prevista per domani o domenica, sotto la supervisione della Missione di assistenza alle frontiere dell’Unione europea. Sarà aperto sia alle persone che ai veicoli. Il provvedimento della chiusura fu adottato dopo che Hamas aveva consegnato solo quattro salme dei 28 ostaggi morti dopo il 7 ottobre. Ieri Hamas aveva restituito altri quattro cadaveri. Cosa è la missione Eubam. La missione di assistenza alle frontiere dell’Unione Europea (Eubam) arriverà a Rafah domani per tutti gli adempimenti necessari a consentire la riapertura del valico, che dovrebbe slittare a non prima di domenica o lunedì. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

valico rafah egitto gazaValico di Rafah riapre domani: “sotto supervisione UE”/ Ostaggi e disarmo Hamas a Gaza: cosa ostacola la pace - Caos pace Gaza, pressioni internazionali ottengono l'accordo sul Valico di Rafah: riaperto domani sotto supervisione UE. Scrive ilsussidiario.net

valico rafah egitto gazaEUBAM supervisionerà la riapertura del valico di Rafah. Cos'è la missione Ue e il ruolo dell'Italia - La European Union Border Assistance Mission è stata avviata nel 2005 su richiesta congiunta di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), con il pieno sostegno dell'Egitto ... Segnala msn.com

valico rafah egitto gazaGaza, news in diretta: Israele: “Se Hamas non si disarma, si scatenerà l’inferno”, Media: “Valico di Rafah non aprirà oggi” - Le ultime notizie in diretta dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza: Incertezza sulla riapertura del valico di Rafah ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Valico Rafah Egitto Gaza