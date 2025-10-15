Il turismo che cambia Una girandola di proposte
Il Borgo Marinaro come smart destination, il turismo che cambia è il tema del talk show organizzato ieri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico da Adac Federalberghi. Di fronte ad una folta platea di operatori turistici, dopo l’introduzione di Stefano Bonini di Trademark, Alfonso Maini, presidente di Adac, è entrato nel concreto, parlando di una stagione 2025 di transizione tra luci e ombre, del ruolo delle istituzioni, della necessità di investire per riqualificare con regole chiare, in un sistema economico da rilanciare, dove le infrastrutture e i collegamenti fermi bloccano il turismo, dove c’è la necessità di strumenti urbanistici nuovi e di un maggior decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
