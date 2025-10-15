Il tuo tappeto del colore che vuoi | arriva il perizoma peloso ecco quanto costa l’ultima trovata di Kim Kardashian

Dopo aver modellato corpi, esaltato capezzoli e fasciato volti, la domanda era una sola: quale frontiera anatomica restava da conquistare per l’impero di Kim Kardashian? La risposta è arrivata, ed è tanto surreale quanto, a quanto pare, irresistibile: il pelo pubico. O meglio, la sua versione sintetica, colorata e applicata a un perizoma. Benvenuti nell’era di “ The Ultimate Bush “, l’ultima, geniale e forse un po’ inquietante, trovata di Skims. Il nuovo oggetto del desiderio (o dell’orrore, a seconda dei punti di vista) si chiama Faux Hair Micro String Thong. È un perizoma minimalista, quasi invisibile, con un piccolo, ma significativo, dettaglio frontale: un ciuffo di peli pubici finti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il tuo tappeto del colore che vuoi”: arriva il perizoma “peloso”, ecco quanto costa l’ultima trovata di Kim Kardashian

