Il trattore delle mele che si ribalta nella notte
È stata una serata movimentata quella di martedì 14 ottobre per i vigili del fuoco della Val di Non che sono intervenuti per raddrizzare un trattore carico di mele che si è rovesciato in un campo nei pressi di Banco, frazione del comune di Sanzeno.La chiamata agli operatori del numero unico di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
