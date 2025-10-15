Il Tottenham conferma il ritorno di Paratici dopo 30 mesi di squalifica

2025-10-15 11:32:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Tottenham ha confermato la sua nuova struttura di leadership calcistica con Fabio Paratici che torna a tempo pieno come direttore sportivo congiunto. La partenza di Daniel Levy il mese scorso è stata uno degli atti finali di una scossa fuori dal campo che ha visto Vinai Venkatesham assumere il ruolo di nuovo amministratore delegato degli Spurs ad aprile. Paratici è stato in precedenza amministratore delegato del calcio al Tottenham, ma ha lasciato nell’aprile 2023 dopo aver ricevuto un divieto globale di 30 mesi dal calcio per il suo ruolo nel caso Prisma durante la sua permanenza alla Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti simili trattati di recente

Vlahovic al Tottenham con lo scambio: il sostituto ha gia detto si, guardate chi ci danno in cambio I DETTAGLI https://blstg.news/eWrK/ - facebook.com Vai su Facebook

Paratici ds Tottenham: ora è ufficiale, l'ex Juve riparte dopo la squalifica - Gli Spurs annunciano così una rivoluzione tecnica all'interno del club: "Una nuova struttura per la nostra attività" ... Scrive tuttosport.com

Fabio Paratici torna al Tottenham: ricoprirà il ruolo di co-direttore sportivo - Fabio Paratici torna al Tottenham: dopo le vicende giudiziarie, l'ex Juventus ricoprirà il ruolo di co- Riporta gianlucadimarzio.com

Niente Serie A per Fabio Paratici: ufficializzato il suo nuovo incarico - L'ex direttore sportivo di Sampdoria e Juventus riprende da dove aveva lasciato nel 2023: è arrivata infatti la chiamata del Tottenham. Segnala msn.com