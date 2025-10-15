Il Times incorona Lucca | La città toscana senza folla dove assaporare l’autenticità
Lucca, 15 ottobre 2025 – Lucca conquista la ribalta internazionale, tra le pagine del Times e i set cinematografici di Hollywood. Nel lungo reportage pubblicato dal quotidiano britannico, firmato dal giornalista Mike MacEacheran e intitolato “The crow-free Tuscany city break that’s not Florence, Siena or Pisa” (“Una vacanza in Toscana senza folla, che non è Firenze, Siena o Pisa”), la città viene descritta come la meta ideale per chi desidera vivere la Toscana più autentica, lontana dai circuiti turistici più battuti e capace di regalare emozioni vere, a ritmo lento. Il lungo articolo, uscito anche sulla versione cartacea domenicale del Times, è un autentico omaggio al fascino discreto di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
