Il Times celebra il record del miglio di El Guerrouj | 26 anni ed è ancora lì lo stabilì a Roma

In una fresca sera romana, nell’ultima estate del secolo scorso, un giovane proveniente dalla provincia marocchina degli agrumi tagliò il traguardo e corse tra le braccia del Valhalla. Il tempo: tre minuti, 43 secondi e 13 centesimi. La distanza: un miglio (1,6 chilometri). Il premio: l’immortalità. Il Times ricorda così un record che appartiene a un ristretto club di corridori: il miglio: Bannister, Ryun, Coe, Cram, Ovett — nomi che raccontano mezzo secolo di atletica e di civiltà sportiva. Hicham El Guerrouj il quattordicesimo uomo a segnare il record. Quel giorno del 1999, Hicham El Guerrouj divenne il quattordicesimo uomo del dopoguerra a detenere il record mondiale del miglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Times celebra il record del miglio di El Guerrouj: 26 anni ed è ancora lì (lo stabilì a Roma)

