Il Time incorona il tycoon lui si infuria | La foto peggiore di sempre

Donald Trump torna negli Stati Uniti da vincitore dopo la firma dell'accordo di pace su Gaza, e nonostante venga celebrato dal Time che dedica la copertina al «suo trionfo», il presidente americano se la prende con la rivista per la foto a suo dire poco lusinghiera. Anzi, la «peggiore di tutti i tempi», come tiene a precisare. «Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi - scrive Trump sul suo social Truth - Mi hanno fatto scomparire i capelli e poi mi hanno fatto fluttuare qualcosa sulla testa che sembrava una corona, ma estremamente piccola». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

