Il Time celebra Trump per la tregua a Gaza ma il presidente Usa si infuria | Mi hanno fatto sparire i capelli perché lo fanno?

Il Time celebra Donald Trump, ma il presidente Usa si infuria per via della foto scelta dalla rivista statunitense che avrebbe fatto “sparire” i capelli del tycoon. Il magazine, infatti, ha pubblicato un articolo dal titolo “Il suo trionfo”, riferito al ruolo ricoperto da Trump nel cessate il fuoco a Gaza, scegliendo una foto del presidente statunitense dal basso verso l’alto. L’immagine, però, non è stata particolarmente apprezzata dal tycoon che ha protestato con un post pubblicato sul social Truth. The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump’s peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Time celebra Trump per la tregua a Gaza, ma il presidente Usa si infuria: “Mi hanno fatto sparire i capelli, perché lo fanno?”

