Volantinaggi nei mercati della provincia e campagna elettorale "porta a porta" per incontrare la gente di persona, spiegare, piuttosto che promettere. Anzi era stata proprio quella la principale promessa fatta da Antonio Mazzeo in campagna elettorale: affidarsi a un gruppo di giovani che ha lavorato quotidianamente a sostegno della sua candidatura. Il gruppo è stato coordinato da Giada Biasci, 25 anni, pontederese e membro della segreteria regionale dei Giovani dem. E da questo gruppo sono nate anche alcune delle proposte che Mazzeo ha inserito nel suo programma elettorale come il diritto alla casa (idea promossa da Matilde Bagnoli e Vito Bazi) o la formazione proprio di un gruppo di giovani per utilizzare al meglio le risorse europee (lanciata da Alberto Tognarelli e Fabio Vaglini). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il team "Vota Antonio" al lavoro porta a porta