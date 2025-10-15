Il Team Ciabini trionfa nel Campionato italiano di velocità per moto vintage
Il Team Ciabini trionfa nel Civ Classic, il campionato italiano di velocità per moto vintage. La sesta e ultima gara sul circuito di Misano Adriatico ha incoronato la scuderia aretina guidata dal team manager Paolo Ciabini: Davide Masciotti ha conquistato il tricolore nella categoria Supersport. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
