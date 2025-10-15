Il talento giuglianese conquista Notre Dame de Paris | Gianluigi Cacciapuoti nel cast 2026

Giugliano. Gianluigi Cacciapuoti, trentenne di Giugliano in Campania, è il nome che risuona con entusiasmo nel panorama della danza campana, grazie alla sua recente e prestigiosa conquista: l’ingresso ufficiale nel cast del celebre musical Notre Dame de Paris 2026. Questo traguardo rappresenta l’apice di un percorso artistico coltivato con eccezionale passione, dedizione e rigore professionale. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

