Sono giornate di superlavoro per Walter Veltroni, che deve scrivere articoli lunghissimi per il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. E non solo perché per Urbano Cairo, il suo editore, gli tocca apparire anche a La7, da Giovanni Floris, visto che storicamente «c’è penuria di ospiti» e quindi tocca ripiegare sui personaggi che sono già a libro paga del patron del Torino Football Club (che poi Veltroni è pure juventino!). Ci mancavano giusto gli appuntamenti a Milano, con il “ Festival della Gentilezza ” caro alla Fondazione Amplifon e allestito nella sala Buzzati della sede del Corriere, dove sabato 25 ottobre l’ex sindaco di Roma è chiamato a partecipare a un dibattito sul “caso Hikikomori ”. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il superlavoro di Veltroni con Cairo, l’ambitissimo Lollo e altre pillole