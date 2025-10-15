‘Il Sultano La vita di Recep Tayyip Erdogan’ | esce oggi il nuovo libro di Gennaro Sangiuliano
Disponibile da oggi in tutte le librerie e store online “?????????.???????????????????????????” il nuovo libro di Gennaro Sangiuliano (Le Scie Mondadori). A quasi vent’anni dalla sua ascesa al potere, Recep Tayyip Erdogan è oggi il leader più longevo della Repubblica turca. Nato a Istanbul nel 1954 da una famiglia di umili origini, la sua scalata politica è stata vertiginosa: sindaco della sua città nel 1994, nel 2001 fonda l’AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, con cui l’anno dopo vince le elezioni parlamentari. Primo ministro dal 2003, presidente dal 2014, ha ridisegnato il volto della Turchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
