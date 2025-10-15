Il sogno di Bernard Dika è realtà | Non scorderò la fiducia
Pistoia, 15 ottobre 2025 – Nonostante fosse al suo primo confronto con le urne, l’oramai ex portavoce del Presidente riconfermato Eugenio Giani ha fatto man bassa di voti in provincia. Per Bernard Dika, capolista del Pd, un risultato che lo proietta subito in alto con oltre 14mila consensi captati nell’elettorato: una partita persa su Pistoia città nei confronti di Riccardo Trallori, arrivato secondo con oltre 9mila voti presi, ma vinta in maniera netta in Valdinievole dove ha fatto il pieno un po’ ovunque anche in comuni dove il centrodestra ha vinto abbondantemente tanto da ipotizzare che, su di sé, abbia catalizzato l’attenzione anche di elettori al di fuori del perimetro dem. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo oltre trent’anni di assenza, “Francesca da Rimini” di Zandonai torna al Teatro Regio Torino in un allestimento visionario di Andrea Bernard, sospeso tra sogno e realtà. Diretta con intensità da Andrea Battistoni, l’opera brilla per eleganza visiva e forza t - facebook.com Vai su Facebook
Dika verso le regionali, i sindaci lo sponsorizzano “Bernard l’uomo giusto” - Valdinievole, 11 agosto 2025 – I sindaci della Valdinievole sostengono la sempre più imminente candiatura alle prossime elezioni regionali di Bernard Dika. Scrive lanazione.it