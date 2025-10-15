Il sogno di Bernard Dika è realtà | Non scorderò la fiducia

Pistoia, 15 ottobre 2025 – Nonostante fosse al suo primo confronto con le urne, l’oramai ex portavoce del Presidente riconfermato Eugenio Giani ha fatto man bassa di voti in provincia. Per Bernard Dika, capolista del Pd, un risultato che lo proietta subito in alto con oltre 14mila consensi captati nell’elettorato: una partita persa su Pistoia città nei confronti di Riccardo Trallori, arrivato secondo con oltre 9mila voti presi, ma vinta in maniera netta in Valdinievole dove ha fatto il pieno un po’ ovunque anche in comuni dove il centrodestra ha vinto abbondantemente tanto da ipotizzare che, su di sé, abbia catalizzato l’attenzione anche di elettori al di fuori del perimetro dem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

