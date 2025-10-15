Il sogno di Bernard Dika è realtà | Non scorderò la fiducia

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 15 ottobre 2025 – Nonostante fosse al suo primo confronto con le urne, l’oramai ex portavoce del Presidente riconfermato Eugenio Giani ha fatto man bassa di voti in provincia. Per Bernard Dika, capolista del Pd, un risultato che lo proietta subito in alto con oltre 14mila consensi captati nell’elettorato: una partita persa su Pistoia città nei confronti di Riccardo Trallori, arrivato secondo con oltre 9mila voti presi, ma vinta in maniera netta in Valdinievole dove ha fatto il pieno un po’ ovunque anche in comuni dove il centrodestra ha vinto abbondantemente tanto da ipotizzare che, su di sé, abbia catalizzato l’attenzione anche di elettori al di fuori del perimetro dem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il sogno di bernard dika 232 realt224 non scorder242 la fiducia

© Lanazione.it - Il sogno di Bernard Dika è realtà: “Non scorderò la fiducia”

Scopri altri approfondimenti

Dika verso le regionali, i sindaci lo sponsorizzano “Bernard l’uomo giusto” - Valdinievole, 11 agosto 2025 – I sindaci della Valdinievole sostengono la sempre più imminente candiatura alle prossime elezioni regionali di Bernard Dika. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sogno Bernard Dika 232