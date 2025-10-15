Il sogno americano delle Isole Faroe è ancora possibile

All'81’ della gara di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Isole Faroe e Repubblica Ceca il punteggio - incredibilmente - è fermo sull’1-1. L'attaccante Jóannes Bjartalíð ripropone verso l’area di rigore con un non troppo convinto interno sinistro. La palla è lenta, facilmente leggibile, ma la difesa ceca va in confusione. Il portiere Kovar esce tardi, Vitik tenta di proteggere. Nel più classico dei tua-mia, si infila Egilsson che appoggia per Agnaon. L’attaccante non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. Trionfo. È il gol che sigilla il 2-1 finale, la terza vittoria consecutiva delle Fær Øer. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il sogno americano delle Isole Faroe è ancora possibile

