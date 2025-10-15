Il sindaco di Leini dopo la fuga e la cattura del toro | Graziate quell' animale vi farebbe anche pubblicità
“Per favore, salvate quel toro”. Il sindaco di Leini, Luca Torella, ha scritto una lettera indirizzata all'azienda che lo ha destinato al macello dopo la fuga e l'allarme che l'animale ha provocato correndo per le strade della cittadina lo scorso lunedì 13 ottobre 2025 prima di venire bloccato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
