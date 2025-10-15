Il sindaco di Betlemme ad Arcore | La pace è l’unica strada possibile

"La pace è il solo nostro destino. La pace è l’unica strada possibile". Stanco, ma fiducioso, reduce da un lungo tour che l’ha portato su è giù per la Penisola, Maher Canawati, sindaco di Betlemme, approda ad Arcore proprio nel giorno della storica svolta di Sharm el-Sheikh. Abito scuro, spilla con la bandiera palestinese appuntata sulla giacca, Canawati crede che qualcosa, lunedì, sia cambiato per il suo popolo e per tutta l’area. Come si vive adesso a Betlemme? "Fra molte difficoltà. Da quando è scoppiata la guerra non ci sono scambi commerciali, noi dipendiamo completamente dal turismo che è crollato dal 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sindaco di Betlemme ad Arcore: "La pace è l’unica strada possibile"

