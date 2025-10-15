Il sindaco di Acerra | Se arriva Conte e parla della violenza che deve essere abolita a tutti i livelli diventa contagioso

Ilnapolista.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è stato in visita ad Acerra per l’intitolazione di alcuni locali del centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, medico toscano morto insieme ad altre 38 persone nella calca durante la finale di Coppa dei Campioni dell’85 nello stadio Heysel in Belgio. Oggi a  Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, intervenuto Tito D’Errico, sindaco di Acerra:  «Conte è venuto ad Acerra, è stato un incontro organizzato dalla nostra curia. Il mister è stato invitato perchè è un’autorità suprema per il tifo. L’evento è stato realizzato perchè si è intitolato lo spogliatoio dell’oratorio della Caritas Diocesana acerrana alle vittime della tragedia del Leicester. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il sindaco di acerra se arriva conte e parla della violenza che deve essere abolita a tutti i livelli diventa contagioso

© Ilnapolista.it - Il sindaco di Acerra: «Se arriva Conte e parla della violenza che deve essere abolita a tutti i livelli diventa contagioso»

Scopri altri approfondimenti

sindaco acerra arriva conteAcerra, il sindaco: “Un ragazzo ha chiesto a Conte dello Scudetto. Sapete la sua risposta?” - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, intervenuto Tito D’Errico, sindaco di Acerra: “Conte è venuto ad Acerra, è stato un ... tuttonapoli.net scrive

sindaco acerra arriva conteAcerra, il Sindaco: "Ieri ho parlato con Conte. Che sorpresa, messaggio forte" - Antonio Conte nella giornata di ieri è stato ad Acerra per un evento di beneficenza organizzato dalla Curia, il tecnico azzurro ha usato parole bellissime mostrando grande sensibilità. Da msn.com

sindaco acerra arriva conteConte ad Acerra per una commemorazione dell'Heysel: "La violenza non deve vincere mai". Presente anche Brio - Ieri pomeriggio Antonio Conte è stato ospite ad Acerra, per una commemorazione della strage dell’Heysel di cui cade quest’anno il 40esimo anniversario e in cui persero la ... Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Acerra Arriva Conte