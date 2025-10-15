Il sindaco di Acerra | Se arriva Conte e parla della violenza che deve essere abolita a tutti i livelli diventa contagioso

Ieri il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è stato in visita ad Acerra per l’intitolazione di alcuni locali del centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, medico toscano morto insieme ad altre 38 persone nella calca durante la finale di Coppa dei Campioni dell’85 nello stadio Heysel in Belgio. Oggi a Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, intervenuto Tito D’Errico, sindaco di Acerra: «Conte è venuto ad Acerra, è stato un incontro organizzato dalla nostra curia. Il mister è stato invitato perchè è un’autorità suprema per il tifo. L’evento è stato realizzato perchè si è intitolato lo spogliatoio dell’oratorio della Caritas Diocesana acerrana alle vittime della tragedia del Leicester. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sindaco di Acerra: «Se arriva Conte e parla della violenza che deve essere abolita a tutti i livelli diventa contagioso»

Scopri altri approfondimenti

Acerra ricorda le vittime dell’Heysel. Antonio Conte all'evento, il sindaco: "Tragedia di tutto lo sport" FOTO https://laprovinciaonline.info/acerra-ricorda-le-vittime-dellheysel-antonio-conte-allevento-il-sindaco-tragedia-di-tutto-lo-sport-foto/… - X Vai su X

Oggi pomeriggio il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è stato ad Acerra per inaugurare il centro sportivo diocesano dedicato alla memoria di Roberto Lorentini, una delle vittime della strage dell' Heysel. Presenti anche il Sindaco e il Vescovo di Acerra. - facebook.com Vai su Facebook

Acerra, il sindaco: “Un ragazzo ha chiesto a Conte dello Scudetto. Sapete la sua risposta?” - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, intervenuto Tito D’Errico, sindaco di Acerra: “Conte è venuto ad Acerra, è stato un ... tuttonapoli.net scrive

Acerra, il Sindaco: "Ieri ho parlato con Conte. Che sorpresa, messaggio forte" - Antonio Conte nella giornata di ieri è stato ad Acerra per un evento di beneficenza organizzato dalla Curia, il tecnico azzurro ha usato parole bellissime mostrando grande sensibilità. Da msn.com

Conte ad Acerra per una commemorazione dell'Heysel: "La violenza non deve vincere mai". Presente anche Brio - Ieri pomeriggio Antonio Conte è stato ospite ad Acerra, per una commemorazione della strage dell’Heysel di cui cade quest’anno il 40esimo anniversario e in cui persero la ... Da tuttojuve.com