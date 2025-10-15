Il simulacro della Madonna torna a Casaluce

Mercoledì 15 ottobre, come da tradizione, è in programma il passaggio del simulacro della Madonna di Casaluce tra Aversa e Casaluce. La processione è in programma a partire dalle 10 dal Santuario mariano della Madonna di Casaluce ovvero dalla parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo fino alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

