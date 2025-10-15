Il significato del regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis per la nascita di Priscilla
Tony Effe ha sorpreso Giulia De Lellis con un regalo prezioso. È un push present, per celebrare la nascita della loro prima figlia, Priscilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un regalo che brilla quanto il suo significato A volte non servono parole, basta un gesto… e un tocco di luce. Questo splendido ciondolo è più di un gioiello — è un ricordo, un pensiero, un’emozione racchiusa in un’unica scintilla. #regaloconamore #g - facebook.com Vai su Facebook
Il significato del regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis per la nascita di Priscilla - È un push present, per celebrare la nascita della loro prima figlia, Priscilla. Scrive fanpage.it
Il gesto di Tony Effe - Nel mentre dopo la nascita di Priscilla, Tony ha deciso di fare un regalo speciale alla sua Giulia. Segnala novella2000.it
Tony Effe: l’anello regalato a Giulia De Lellis dedicato a Priscilla ora lo indossa lui, guarda - Tony Effe: l’anello regalato a Giulia De Lellis dedicato a Priscilla ora lo indossa lui: lo ha messo all'anulare sinistro, guarda ... Da gossip.it