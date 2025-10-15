Il siero da applicare al mattino per illuminare il contorno occhi
L'ultima novità di Nuxe, a metà tra un prodotto skincare e un correttore, attenua le occhiaie scure con un mix di ingredienti skincare e pigmenti effetto rosa perlato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
