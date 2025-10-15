Il Senato americano boccia per l’ottava volta la misura anti-shutdown | governo federale ancora paralizzato
Il Senato americano ha respinto per l’ottava volta la proposta repubblicana per rifinanziare il governo federale e mettere fine allo shutdown che paralizza gli Stati Uniti da due settimane. La misura è stata bocciata con 49 voti favorevoli e 45 contrari: per passare, ne sarebbero serviti almeno 60. Due senatori democratici, Catherine Cortez Masto e Angus King, hanno votato a favore, mentre John Fetterman — pur avendo in passato sostenuto la proposta — non ha partecipato al voto. Il Senato americano boccia per l’ottava volta la misura anti-shutdown. Ecco come funziona e quali conseguenze ha lo shutdown. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
, ' Il Senato americano ha approvato, nella tarda serata di ieri, il National Defense Authorization Act del 2026, un disegn - facebook.com Vai su Facebook
Con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown previsto a mezzanotte, le 6 di mattina in Italia. #ANSA - X Vai su X
Il Senato americano boccia proposta repubblicana, è shutdown - Con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shu ... Da msn.com
Senato Usa boccia la proposta per porre fine allo shutdown. Trump accusa i democratici: “Siete voi a volerlo” - Il Senato americano ha bocciato la proposta dei repubblicani per rifinanziare il governo federale e mettere fine allo shutdown che da giorni paralizza parte dell’amministrazione ... Secondo lanotiziagiornale.it
Shutdown Usa, il Senato boccia di nuovo la risoluzione dei democratici - Non passa ancora una volta al Senato la risoluzione sostenuta dai democratici per finanziare il governo Usa a breve termine almeno fino 21 novembre. Lo riporta finanza.repubblica.it