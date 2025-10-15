Il Senato americano boccia per l’ottava volta la misura anti-shutdown | governo federale ancora paralizzato

Il Senato americano ha respinto per l’ottava volta la proposta repubblicana per rifinanziare il governo federale e mettere fine allo shutdown che paralizza gli Stati Uniti da due settimane. La misura è stata bocciata con 49 voti favorevoli e 45 contrari: per passare, ne sarebbero serviti almeno 60. Due senatori democratici, Catherine Cortez Masto e Angus King, hanno votato a favore, mentre John Fetterman — pur avendo in passato sostenuto la proposta — non ha partecipato al voto. Il Senato americano boccia per l’ottava volta la misura anti-shutdown. Ecco come funziona e quali conseguenze ha lo shutdown. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

