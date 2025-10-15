Il segretario generale della Nato Rutte | La Cina spingerà la Russia ad attaccare in caso di guerra per Taiwan
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha affermato che “se la Cina dovesse agire contro Taiwan, è altamente probabile che costringerebbe il suo partner minore, la Russia di Vladimir Putin, ad agire contro la Nato per tenerci occupati” durante la 71esima sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'Alleanza Atlantica tenutasi a Lubiana il 13 ottobre. Rutte ha anche sottolineato che la Cina sta ottenendo molto in cambio del suo supporto alla Russia, come ad esempio petrolio e gas a basso costo, quindi significa anche che l' Indo-Pacifico e l'Euro-Atlantico non sono teatri separati, ma “sono completamente uniti” pertanto “per tutti questi motivi, dobbiamo assicurarci di collaborare con loro (i partner indo-pacifici) con la stessa determinazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
