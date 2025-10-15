Il Segretario alla Salute degli USA RFK crede negli integratori miracolosi che la scienza ha già bocciato
È la mente che ha suggerito (tra le altre cose) l’ associazione tra paracetamolo e autismo specialmente se assunto in gravidanza (che la scienza ha già smentito). Ma Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla Salute e Servizi Umani degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump, ha all’attivo molto molto altro. Tra le sue numerose posizioni controverse – dalla lotta contro le presunte scie chimiche alla crociata contro i vaccini – emerge un motivo ricorrente: la promozione di integratori e trattamenti alternativi che la comunità scientifica considera privi di fondamento. Quali sono questi prodotti? Blu di metilene: il liquido misterioso diventato virale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
