La nazionale, e un possibile mondiale, dice che non sa come definirli, se "un sogno o un obiettivo". La permanenza in serie A, con un Sassuolo che ha cambiato passo, per Andrea Pinamonti è invece solo "un obiettivo. Siamo partiti così – ha detto alla Gazzetta dello Sport – ma una volta trovata la ‘chimica giusta’ con i tanti nuovi che sono arrivati abbiamo cambiato ritmo". Il centravanti neroverde ha parlato della vittoria di Verona come gara della svolta ("almeno per me, che su quel campo non avevo mai vinto, ma è stata anche la nostra prima vittoria esterna della stagione, e contro una diretta concorrente") ma ha tenuto a sottolineare quanto sia importante, nonostante i 9 punti raccolti negli ultimi quattro turni di campionato, tenere il profilo basso restare concentrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Sassuolo ha trovato la chimica giusta"