Il sapore del mondo antico

Si racconta che secondo Elsa Morante la più bella frase d'amore fosse: "Hai mangiato?". Non è facile darle torto, dal momento che l'alimentazione si presenta come una specie di sintesi delle esigenze proprie dell'uomo. Dunque, preoccuparsi della sazietà dell'altro significa prendersi a cuore l'interezza della sua persona. A tale riguardo, non è un caso che la Chiesa abbia considerato quale prima opera di misericordia corporale quella di dar da mangiare agli affamati. Pertanto, la conoscenza di ciò che attiene al cibo e alla cucina rappresenta una porta di accesso privilegiata per entrare in contatto con la storia e la cultura di interi popoli.

