Il Sant' Anna si impegna alla cooperazione per un contributo concreto al processo di pace in Palestina

Il Senato Accademico della Scuola Superiore Sant'Anna, riunito nella seduta di martedì 14 ottobre, alla presenza di una delegazione della comunità allargata della Scuola, ha discusso della Palestina, sull'onda delle recenti manifestazioni cittadine e in base alle richieste giunte agli atenei di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La #danza arriva al Sant'Anna di #Torino con “Il Ballo come Cura”, nell’ambito della 3° edizione di BallaTorino. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Contrada Torino Onlus e dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna – Vitamine Jazz, in colla - facebook.com Vai su Facebook

Torna Sant'Anna Business Game: una gara per avvicinare studenti e mondo del lavoro - La competizione è organizzata da JEBE, la Junior Enterprise della Scuola Sant’Anna fondata da Allieve e Allievi della Scuola che offre servizi di consulenza nei settori di Business, IT, Comunicazione ... Lo riporta lanazione.it