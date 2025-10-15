Il Sant' Anna si impegna alla cooperazione per un contributo concreto al processo di pace in Palestina

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato Accademico della Scuola Superiore Sant'Anna, riunito nella seduta di martedì 14 ottobre, alla presenza di una delegazione della comunità allargata della Scuola, ha discusso della Palestina, sull'onda delle recenti manifestazioni cittadine e in base alle richieste giunte agli atenei di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

