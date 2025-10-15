Il saluto al Maestro Valente Campione del mondo di kickboxing faro per i giovani allenatore dei vip

Oggi alle 15 presso la chiesa Santi Chiara e Francesco a Pontesesto di Rozzano, l’ultimo saluto al maestro Angelo Valente che se n’è andato a 51 anni lunedì sera. Quattro volte campione del mondo di kickboxing ha combattuto fino all’ultimo contro la malattia, da grande maestro dello sport e delle arti marziali quale era. Oggi lo piangono le comunità di Rozzano, dove viveva, quella di Pieve Emanuele dove allenava i nuovi campioni e tutto il mondo dello sport. Angelo Valente lo scorso anno era stato insignito dal Coni della Palma di bronzo al merito tecnico, a riconoscimento della sua eccezionale carriera sportiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il saluto al “Maestro” Valente. Campione del mondo di kickboxing faro per i giovani, allenatore dei vip

